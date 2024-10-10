Минфин Франции заявил о критической ситуации с обслуживанием госдолга

Министр экономики и финансов Антуан Арман не исключает, что обслуживание государственного долга станет крупнейшей расходной статьей бюджета

В государственных финансах складывается критическая ситуация, связанная с обслуживанием государственного долга. Это может стать крупнейшей расходной статьей бюджета.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики и финансов Франции Антуан Арман в ходе представления проекта бюджета на 2025 год, трансляция которого велась в соцсети X.

Он отметил, что расходная часть бюджета 2025 года будет сокращена на 40 млрд евро, а доходная - повышена на 20 млрд евро. Для увеличения доходов французские власти намерены, в частности, повысить налогообложение 400 крупнейших компаний.

В свою очередь министр по вопросам бюджета Лоран Сен-Мартен отметил, что власти планируют постепенную отмену мер социальной защиты, введенные на период пандемии коронавируса. Это, в частности, касается "тарифного щита", которые блокировал повышение тарифов на электроэнергию для наименее обеспеченной части французов.

Согласно планам правительства, совокупные доходы бюджета в будущем году могу составить 536 млрд евро, а расходы - 684 млрд евро. Таким образом дефицит может составить 148 млрд евро.

Отметим, что к концу сентября госдолг Франции достиг беспрецедентного уровня - более чем 3,2 трлн евро.