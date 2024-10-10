О нас

Минфин Франции заявил о критической ситуации с обслуживанием госдолга

Минфин Франции заявил о критической ситуации с обслуживанием госдолга Министр экономики и финансов Антуан Арман не исключает, что обслуживание государственного долга станет крупнейшей расходной статьей бюджета
Другие страны
10 октября 2024 г. 23:52
Минфин Франции заявил о критической ситуации с обслуживанием госдолга

В государственных финансах складывается критическая ситуация, связанная с обслуживанием государственного долга. Это может стать крупнейшей расходной статьей бюджета.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики и финансов Франции Антуан Арман в ходе представления проекта бюджета на 2025 год, трансляция которого велась в соцсети X.

Он отметил, что расходная часть бюджета 2025 года будет сокращена на 40 млрд евро, а доходная - повышена на 20 млрд евро. Для увеличения доходов французские власти намерены, в частности, повысить налогообложение 400 крупнейших компаний.

В свою очередь министр по вопросам бюджета Лоран Сен-Мартен отметил, что власти планируют постепенную отмену мер социальной защиты, введенные на период пандемии коронавируса. Это, в частности, касается "тарифного щита", которые блокировал повышение тарифов на электроэнергию для наименее обеспеченной части французов.

Согласно планам правительства, совокупные доходы бюджета в будущем году могу составить 536 млрд евро, а расходы - 684 млрд евро. Таким образом дефицит может составить 148 млрд евро.

Отметим, что к концу сентября госдолг Франции достиг беспрецедентного уровня - более чем 3,2 трлн евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransa dövlət borcunu qaytarmaqda çətinliklə üzləşib, şirkətlərin vergisi artırılacaq

Другие новости из категории

В результате авиаударов по двум районам Бейрута погибли 11 человек, 48 пострадали
В результате авиаударов по двум районам Бейрута погибли 11 человек, 48 пострадали
10 октября 2024 г. 23:27
Во Флориде число погибших из-за урагана Милтон возросло до девяти
Во Флориде число погибших из-за урагана "Милтон" возросло до девяти
10 октября 2024 г. 23:02
Стармер и Зеленский обсудили план победы для Украины
Стармер и Зеленский обсудили план победы для Украины
10 октября 2024 г. 21:51
Турция может привлечь российские компании к угольным проектам
Турция может привлечь российские компании к угольным проектам
10 октября 2024 г. 21:17
Посольство РФ рекомендовало находящимся в Иране россиянам соблюдать меры безопасности
Посольство РФ рекомендовало находящимся в Иране россиянам соблюдать меры безопасности
10 октября 2024 г. 20:46
СМИ: Британия обсуждает планы отправки военных инструкторов в Украину
СМИ: Британия обсуждает планы отправки военных инструкторов в Украину
10 октября 2024 г. 20:16
В Латвии ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в истории страны
В Латвии ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в истории страны
10 октября 2024 г. 19:37
В Мали из-за наводнений погибли 77, пострадали 148 человек
В Мали из-за наводнений погибли 77, пострадали 148 человек
10 октября 2024 г. 19:21
СМИ: При обстрелах поселка в Ливане погибли девять, пострадали 15 человек
СМИ: При обстрелах поселка в Ливане погибли девять, пострадали 15 человек
10 октября 2024 г. 18:47
Путин и Пезешкиан обсудят в Ашхабаде обострение на Ближнем Востоке
Путин и Пезешкиан обсудят в Ашхабаде обострение на Ближнем Востоке
10 октября 2024 г. 18:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi