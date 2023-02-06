Минфин Британии не считает возможным наращивание расходов на оборону

Министерство финансов Великобритании не считает возможным увеличить расходы на оборону.

Министерство финансов Великобритании не считает возможным увеличить расходы на оборону.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Согласно материалу канала, британский Минфин дал понять, что новых денег на оборону нет, несмотря на признание острой необходимости перевооружения после украинского конфликта.

При этом источники Sky News отметили, что обновление оборонной политики Великобритании может быть отложено до мартовского бюджета, так как первоначальный проект не отражал "достаточно изменившейся обстановки безопасности в Европе".