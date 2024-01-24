Минфин Бельгии: У ЕС нет плана Б на случай блокировки Венгрией пакета помощи Украине

Евросоюз не выработал запасной план действий на случай, если Венгрия заблокирует решение о выделении Украине 50 млрд евро на ближайшем саммите сообщества 1 февраля.

Евросоюз не выработал запасной план действий на случай, если Венгрия заблокирует решение о выделении Украине 50 млрд евро на ближайшем саммите сообщества 1 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем в интервью Bloomberg TV.

"На данный момент плана Б нет, нам надо работать над идеями", - сказал он.

По мнению бельгийского министра, лучшим решением для ЕС станет работа над достижением "договоренности с каждым из 27 государств сообщества, включая Венгрию".

Ван Петегем выразил уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут принять решение о финансировании Киева на саммите 1 февраля.