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Минфин Бельгии: У ЕС нет плана Б на случай блокировки Венгрией пакета помощи Украине

Минфин Бельгии: У ЕС нет плана Б на случай блокировки Венгрией пакета помощи Украине Евросоюз не выработал запасной план действий на случай, если Венгрия заблокирует решение о выделении Украине 50 млрд евро на ближайшем саммите сообщества 1 февраля.
Другие страны
24 января 2024 г. 18:54
Минфин Бельгии: У ЕС нет плана Б на случай блокировки Венгрией пакета помощи Украине

Евросоюз не выработал запасной план действий на случай, если Венгрия заблокирует решение о выделении Украине 50 млрд евро на ближайшем саммите сообщества 1 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем в интервью Bloomberg TV.

"На данный момент плана Б нет, нам надо работать над идеями", - сказал он.

По мнению бельгийского министра, лучшим решением для ЕС станет работа над достижением "договоренности с каждым из 27 государств сообщества, включая Венгрию".

Ван Петегем выразил уверенность в том, что лидеры стран ЕС смогут принять решение о финансировании Киева на саммите 1 февраля.

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Версия на английском языке Belgian minister: EU has no plan B in case Hungary blocks aid package to Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Belçika MN: “Macarıstan Ukraynaya yardım paketini bloklayarsa, Aİ-nin “B” planı yoxdur”

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