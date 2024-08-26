Минэнерго Украины назвало причины массового отключения электроэнергии в стране

Отключение света в Украине связано как с ударами ВС РФ по энергетической инфраструктуре, так из-за "превентивных мер безопасности".

Отключение света в Украине связано как с ударами ВС РФ по энергетической инфраструктуре, так из-за "превентивных мер безопасности".

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время брифинга.

Также отмечается, что информацию о масштабах повреждений инфраструктуры страны обнародуют со временем, когда специалисты смогут оценить последствия обстрелов со стороны РФ.

Ранее в ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России, которая прошла утром понедельника, 26 августа.