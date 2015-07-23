Минэнерго США: Сделка с Ираном не обязывает вмешиваться в случае нападения Израиля на ИРИ

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Соглашение с Ираном, заключенное на переговорах в Вене, не сможет защитить иранские ядерные объекты от ракетно-бомбовых ударов со стороны Израиля, если это государство решит использовать военную силу против Исламской Республики, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил министр энергетики США Эрнест Монис, выступая в Конгрессе на слушаниях, посвященных договоренности по ядерной программе ИРИ.

Ему был задан вопрос, предусматривает ли соглашение международной "шестерки" с Ираном какое-либо вмешательство со стороны участников этой сделки, если Израиль начнет бомбить иранские ядерные объекты, на что Монис ответил: "Нет".

В то же время госсекретарь США Джон Керри, также выступавший на этих слушаниях, заверил, что администрация Барака Обамы намерена сохранять тесные контакты с Израилем по вопросу о ядерной программе Ирана. Израильское руководство отвергло сделку с Ираном, заключенную на венских переговорах, назвав ее "исторической ошибкой".

По некоторым данным, всего два года назад - до начала переговоров "шестерки" с Ираном - Израиль готовился нанести удары по иранским ядерным объектам, полагая, что другого способа остановить его ядерную программу не существует.