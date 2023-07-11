Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Минэнерго США немного понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году - до $79,34 за баррель против $79,54 в предыдущем прогнозе, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Минэнерго США немного понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году - до $79,34 за баррель против $79,54 в предыдущем прогнозе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство также ожидает, что на фоне снижения добычи странами ОПЕК+, в частности Саудовской Аравией, объявившей о добровольном сокращении производства в июле и августе на 1 млн баррелей в сутки (б/с), нефтяные котировки вырастут. К концу года, как отмечается в отчете, цена Brent может увеличиться до $81 за баррель, а в 2024 году котировки достигнут в среднем $84 за баррель.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 50 тыс. баррелей - до 12,56 млн б/с, что на 670 тыс. б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 12,85 млн б/с (+80 тыс. б/с к предыдущей оценке).