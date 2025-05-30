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Минэнерго США отменяет господдержку "зеленых" проектов на $3,7 млрд

Минэнерго США отменяет господдержку "зеленых" проектов на $3,7 млрд Минэнерго США отменяет господдержку "зеленых" проектов на $3,7 млрд
Другие страны
30 мая 2025 г. 20:56

Министерство энергетики США отменяет господдержку проектов в сфере чистой энергетики на сумму порядка $3,7 млрд, которые, по его мнению, не заслуживают дальнейшей поддержки администрации американского президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ведомства.

"Минэнерго пришло к заключению, что эти проекты "не соответствуют потребностям американцев, являются экономически невыгодными и не дадут положительной отдачи от инвестиций налогоплательщикам", - говорится в сообщении.

Ресурсы на 16 из 24 проектов были выделены администрацией предыдущего президента США Джо Байдена за период с момента выборов в ноябре 2024 года до дня инаугурации Трампа 20 января 2025 года, отмечают в Минэнерго.

В частности, государство откажет в предоставлении финансирования проекту Exxon Mobil Corp. в сфере водорода, которое должно было составить $331 млн. Также отменено выделение $170 млн компании Kraft Heinz Co. на серию проектов в сфере зеленой энергетики и $500 млн Heidelberg Materials на проект по производству безуглеродного цемента.

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