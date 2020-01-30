Минэнерго США опубликовало прогноз цен на "черное золото"

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020).

"В сценарии высоких нефтяных цен стоимость нефти Brent в долларах по курсу на 2019 год достигает 183 долларов за баррель к 2050 году", - говорится в докладе.

Два других рассматриваемых сценария предполагают более низкую цену. Так, в базовом сценарии стоимость нефти Brent ожидается на уровне 105 долларов за баррель, а в сценарии низких нефтяных цен - 46 долларов за баррель.EIA отмечает, что в будущем нефтяные цены будут зависеть от баланса мировых рынков. Он будет подвержен факторам, которые не смоделированы Национальной системой энергетического моделирования (NEMS).