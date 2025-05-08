Минэнерго США: Америка приступает к серийному производству термоядерных бомб

Соединенные Штаты рассчитывают начать позднее в мае серийное производство новейших термоядерных авиабомб B61-13 - с опережением графика почти на год.

Соединенные Штаты рассчитывают начать позднее в мае серийное производство новейших термоядерных авиабомб B61-13 - с опережением графика почти на год.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила исполняющая обязанности главы Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Тереза Роббинс.

"Кроме того, НУЯБ ожидает, что первый серийно выпущенный экземпляр B61 в модификации 13 будет изготовлен позднее в этом месяце, почти на целый год раньше запланированного", - заявила она.

"Программа модернизированных ядерных боеголовок для предназначенных для запуска с подводных лодок баллистических ракет Trident II W88 Alteration 370 сохранила стопроцентное выполнение графика поставок ВМС США и должна завершить производство к концу 2025 финансового года", - отметила Роббинс.

"Программа ядерных боеголовок W80-4 по-прежнему соответствует графику ВВС для крылатой ракеты большой дальности, и мы ожидаем изготовления первого серийно выпущенного экземпляра в сентябре 2027 года", - сказала и. о. руководителя НУЯБ.