Минэнерго Литвы заявило о необходимости повысить уровень охраны НПЗ и терминалов

Министерство энергетики Литвы с учетом геополитической обстановки считает необходимым повысить уровень охраны единственного в странах Балтии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Мажейкяй и нефтяных терминалов.

Министерство энергетики Литвы с учетом геополитической обстановки считает необходимым повысить уровень охраны единственного в странах Балтии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Мажейкяй и нефтяных терминалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проект соответствующего постановления подготовлен за подписью министра Дайнюса Крейвиса.

"Для нефтеперерабатывающего предприятия Orlen Lietuva предлагается вместо второго установить четвертый уровень охраны", - говорится в сообщении. Это высшая категория физической охраны.

Нефтяные терминалы в Бутинге и Моцкаве предлагается охранять по третьему уровню. Для терминала в Бутинге в настоящее время действует охрана второго уровня, терминал в Моцкаве под такую охрану вообще не взят.

Для объектов третьего и четвертого уровней охраны является обязательным наличие конструкций для защиты важнейшего оборудования. Четвертый уровень требует наличия систем нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Для третьего уровня это является рекомендацией