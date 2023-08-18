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Минэнерго Литвы заявило о необходимости повысить уровень охраны НПЗ и терминалов

Минэнерго Литвы заявило о необходимости повысить уровень охраны НПЗ и терминалов Министерство энергетики Литвы с учетом геополитической обстановки считает необходимым повысить уровень охраны единственного в странах Балтии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Мажейкяй и нефтяных терминалов.
Другие страны
18 августа 2023 г. 16:44

Министерство энергетики Литвы с учетом геополитической обстановки считает необходимым повысить уровень охраны единственного в странах Балтии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Мажейкяй и нефтяных терминалов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проект соответствующего постановления подготовлен за подписью министра Дайнюса Крейвиса.

"Для нефтеперерабатывающего предприятия Orlen Lietuva предлагается вместо второго установить четвертый уровень охраны", - говорится в сообщении. Это высшая категория физической охраны.

Нефтяные терминалы в Бутинге и Моцкаве предлагается охранять по третьему уровню. Для терминала в Бутинге в настоящее время действует охрана второго уровня, терминал в Моцкаве под такую охрану вообще не взят.

Для объектов третьего и четвертого уровней охраны является обязательным наличие конструкций для защиты важнейшего оборудования. Четвертый уровень требует наличия систем нейтрализации беспилотных летательных аппаратов. Для третьего уровня это является рекомендацией

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