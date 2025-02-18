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Минэнерго Казахстана: Ограничений для нефти со стороны КТК нет

Минэнерго Казахстана: Ограничений для нефти со стороны КТК нет Ограничений для казахстанской нефти со стороны Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет, прием проходит согласно графику.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 19:44
Минэнерго Казахстана: Ограничений для нефти со стороны КТК нет

Ограничений для казахстанской нефти со стороны Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет, прием проходит согласно графику.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

"В настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику. Согласно информации КТК, магистральный нефтепровод Тенгиз - Новороссийск был запущен в работу 17 февраля 2025 года в транзитном режиме, без участия нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская", - говорится в сообщении.

Напомним, что 17 февраля НПС "Кропоткинская" (крупнейшая станция КТК на территории России, расположенная в Кавказском районе Кубани) подверглась атаке семи БПЛА самолетного типа, управляемых подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

Ранее в "Транснефти" сообщали, что нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани получила серьезные повреждения после атаки БПЛА накануне, ее ремонт может занять 1,5-2 месяца. На время восстановления работы станции прокачка нефти Казахстана может снизиться на 30%. При этом сейчас транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя выведенную из эксплуатации после атаки НПС "Кропоткинская".

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