Минэнерго Казахстана: Ограничений для нефти со стороны КТК нет

Ограничений для казахстанской нефти со стороны Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет, прием проходит согласно графику.

Ограничений для казахстанской нефти со стороны Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нет, прием проходит согласно графику.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

"В настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется согласно графику. Согласно информации КТК, магистральный нефтепровод Тенгиз - Новороссийск был запущен в работу 17 февраля 2025 года в транзитном режиме, без участия нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кропоткинская", - говорится в сообщении.

Напомним, что 17 февраля НПС "Кропоткинская" (крупнейшая станция КТК на территории России, расположенная в Кавказском районе Кубани) подверглась атаке семи БПЛА самолетного типа, управляемых подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

Ранее в "Транснефти" сообщали, что нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума на Кубани получила серьезные повреждения после атаки БПЛА накануне, ее ремонт может занять 1,5-2 месяца. На время восстановления работы станции прокачка нефти Казахстана может снизиться на 30%. При этом сейчас транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя выведенную из эксплуатации после атаки НПС "Кропоткинская".