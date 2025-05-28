Минэкономики Швейцарии санкционировало продажу Германии 71 танка Leopard 1 A5

Министерство экономики Швейцарии санкционировало продажу Германии 71 танка Leopard 1 A5 при условии запрета их реэкспорта в Украину.

Министерство экономики Швейцарии санкционировало продажу Германии 71 танка Leopard 1 A5 при условии запрета их реэкспорта в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте Федерального совета (правительства) конфедерации.

"Сегодня министерство экономики проинформировало Федеральный совет, что [подразделение швейцарского оружейного концерна] RUAG MRO не обязана предоставлять разрешение на запланированную продажу своих танков, базирующихся в Италии, немецкой компании. Основываясь на договорных гарантиях сторон, что ни танки, ни их компоненты или комплектующие не могут быть переданы Украине, запланированная продажа также не противоречит эмбарго на поставки вооружений <...> в связи с ситуацией в Украине", - указывается в тексте.

Ныне действующее в Швейцарии законодательство запрещает реэкспорт вооружений приобретшими его странами в зоны конфликтов в связи с нейтральным статусом конфедерации. По этой причине швейцарские вооружения и боеприпасы не были до сих пор направлены в Украину, несмотря на соответствующие просьбы, с которыми к Берну обращались, в частности, Германия, Дания и Испания.