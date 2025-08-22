Минэкономики Германии призывает к скорейшему проведению реформ в стране

О нас

Другие страны
22 августа 2025 г. 15:04
Министр экономики ФРГ Катерина Райхе призвала к скорейшему проведению реформ в стране в связи со спадом ВВП во втором квартале.

Как передает Report, об этом сообщают европейские СМИ.

"Эти цифры свидетельствуют о необходимости срочных действий", - заявила она.

Райхе добавила, что "для того, чтобы немецкая экономика стала конкурентноспособной, необходимы масштабные и смелые структурные реформы".

По ее словам, эти реформы должны включить в себя более гибкий рабочий график, сокращение расходов на оплату труда, уменьшение бюрократии и снижение цен на энергоносители, а также уменьшение налогов, которыми облагают компании.

