Минэкономики ФРГ и Uniper подписали меморандум о взаимопонимании по СПГ

Министерство экономики Германии и ряд крупнейших компаний - импортеров газа, включая Uniper, подписали во вторник меморандум о взаимопонимании по сжиженному природному газу (СПГ).

Министерство экономики Германии и ряд крупнейших компаний - импортеров газа, включая Uniper, подписали во вторник меморандум о взаимопонимании по сжиженному природному газу (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это позволит позволит обеспечить топливом плавучие терминалы для хранения и регазификации СПГ (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU), которые будут располагаться на севере страны в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле.

Мероприятие транслировало министерство экономики ФРГ.

"В Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле идет активная работа над реализацией этих планов, чтобы к концу этого или началу следующего года на обоих местах были два FSRU-суда, <...> которые будут подсоединены к сети и поставлять в нее газ. <...> Меморандум о взаимопонимании позволит полностью обеспечивать эти суда газом до марта 2024 года", - сказал министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

Меморандум также подписали компании RWE, EnBW и VNG. Хабек отметил, что компании, которые отвечают за закупку газа, имеют контракты о поставках с 20 странами. Подписавшие документ компании гарантируют закупку необходимых объемов газа.

Власти Германии стремятся снизить зависимость от поставок российского газа в свете ситуации в Украине. Одним из решений они считают ввод в эксплуатацию терминалов по приему СПГ. Глава Минэкономики Роберт Хабек выразил надежду, что два плавучих терминала по приему сжиженного природного газа будут задействованы в Германии к концу текущего года. Один из них будет действовать в Вильгельмсхафене, другой - в Брунсбюттеле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Всего правительство ФРГ намерено зафрахтовать четыре плавучих СПГ-терминала.