​Милош Земан выступил против размещения беженцев из мусульманских стран в Чехии

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан выступил против размещения на чешской территории беженцев из мусульманских стран, включая тех, принять которых согласилось правительство премьер-министра Богуслава Соботки, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
"Наша страна не может позволить себе риски, грозящие терактами, которые произошли во Франции и Германии", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.
По словам пресс-секретаря, чешский президент выступает против любых вариантов принятия беженцев на чешской территории.
Милош Земан, по словам его пресс-секретаря, будет добиваться пересмотра решений правительства о предоставлении убежища в республике ограниченному числу беженцев.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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