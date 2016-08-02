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    ​Милош Земан выступил против размещения беженцев из мусульманских стран в Чехии

    Пресс-секретарь президента Чехии: Наша страна не может позволить себе риски, грозящие терактами, которые произошли во Франции и Германии

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан  выступил против размещения на чешской территории беженцев из мусульманских стран, включая тех, принять которых согласилось правительство премьер-министра Богуслава Соботки, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Наша страна не может позволить себе риски, грозящие терактами, которые произошли во Франции и Германии", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

    По словам пресс-секретаря, чешский президент выступает против любых вариантов принятия беженцев на чешской территории.

    Милош Земан, по словам его пресс-секретаря, будет добиваться пересмотра решений правительства о предоставлении убежища в республике ограниченному числу беженцев. 

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