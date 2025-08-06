Милорад Додик объявил о проведении референдума после приговора суда Боснии

Президент Республики Сербской Милорад Додик инициировал проведение референдума, на котором, по его словам, народ выразит свою волю относительно его мандата и дальнейшего пребывания на посту.

Президент Республики Сербской Милорад Додик объявил о проведении референдума, на котором, по его словам, народ выразит свою волю относительно его мандата и дальнейшего пребывания на посту.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам после встречи с лидерами партий правящей коалиции в Республике Сербской.

Такое решение он принял после того, как Суд Боснии и Герцеговины оставил в силе приговор, предусматривающий год лишения свободы и шестилетний запрет на политическую деятельность.

"Мандат мне дал народ, поэтому я прислушаюсь к нему на референдуме, который на основании решения Народной скупщины состоится в ближайший период, обо мне и о выполняемой мной функции", - сказал он.