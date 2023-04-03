Мило Джуканович проиграл "случайному" кандидату после 30 лет у власти в Черногории

Тридцатилетняя эпоха Мило Джукановича, которые признал свое поражение в президентских выборах, завершилась в Черногории.

Тридцатилетняя эпоха Мило Джукановича, которые признал свое поражение в президентских выборах, завершилась в Черногории.

Как передает Report , многолетний лидер страны, в разных ипостасях руководивший республикой с 1991 года, впервые в своей политической карьере потерпел личное поражение на выборах. Он проиграл "случайному" кандидату - экономисту Якову Милатовичу, пришедшему в политику всего три года назад.

Согласно данным наблюдателей, бывший министр экономического развития в правительстве Здравко Кривокапича Яков Милатович, представитель движения "Европа сейчас", победил на выборах президента Черногории, набрав около 60% голосов, Джуканович набрал 40%. Однако победа Милатовича никак не отразится на прозападном внешнеполитическом курсе Черногории.

Примечательно, что Милатович достаточно случайно стал кандидатом от своей партии на пост президента. Первоначально кандидатом в президенты был выдвинут его однопартиец Милойко Спайич, занимавший ранее пост министра финансов и социального развития. Однако избирком не принял его кандидатуру, поскольку выяснилось, что у Спайича, помимо черногорского, есть гражданство Сербии, что запрещено законом Черногории.

Однако Мило Джуканович, который по результатам второго тура все-таки набрал весомые 40% голосов, не намерен сдаваться. Он продолжит борьбу за власть. Перед выборами президента Джуканович распустил парламент, назначив новые парламентские выборы на 11 июня. Именно 11 июня Джуканович попытается вновь занять пост премьер-министра, играя на противоречиях своих оппонентов и используя многолетние отточенные партийные механизмы своей партии - Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории.

Однако даже в случае проигрыша ДПС Джуканович войдет в парламент и получит депутатскую неприкосновенность. Джуканович признал поражение и поздравил своего соперника Якова Милатовича с победой. Вопрос оппозиционных журналистов о том, пойдет ли Джуканович на парламентские выборы 11 июня в качестве лидера партии, он оставил без ответа.

Джуканович встал во главе Черногории в 1991 году, после чего пять раз занимал пост премьера, а также дважды был президентом страны - с 1998 по 2002 год и с 2018 года по настоящее время.