Более 1,5 млн мусульман прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

Более 1,5 млн мусульманских паломников со всего мира прибыли в Мекку для участия в ежегодном хадже.

Более 1,5 млн мусульманских паломников со всего мира прибыли в Мекку для участия в ежегодном хадже.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, власти Саудовской Аравии ожидают, что всего в хадже в этом году могут принять участие более 2 млн человек.

Перед началом хаджа паломники совершили таваф - ритуальный обход против часовой стрелки мусульманской святыни Каабы, расположенной во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке.

Впервые за более чем десятилетие в Мекку прямыми рейсами из Дамаска отправились сирийские паломники, так как ранее в этом году возобновилось прямое авиасообщение между Саудовской Аравией и Сирией.

Хадж будет проходить с 14 по 19 июня.