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Более 1,5 млн мусульман прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

Более 1,5 млн мусульман прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа Более 1,5 млн мусульманских паломников со всего мира прибыли в Мекку для участия в ежегодном хадже.
Другие страны
14 июня 2024 г. 11:25
Более 1,5 млн мусульман прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

Более 1,5 млн мусульманских паломников со всего мира прибыли в Мекку для участия в ежегодном хадже.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, власти Саудовской Аравии ожидают, что всего в хадже в этом году могут принять участие более 2 млн человек.

Перед началом хаджа паломники совершили таваф - ритуальный обход против часовой стрелки мусульманской святыни Каабы, расположенной во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке.

Впервые за более чем десятилетие в Мекку прямыми рейсами из Дамаска отправились сирийские паломники, так как ранее в этом году возобновилось прямое авиасообщение между Саудовской Аравией и Сирией.

Хадж будет проходить с 14 по 19 июня.

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Версия на английском языке Over 1.5 million pilgrims arrive in Saudi Arabia for Hajj

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