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Миллион человек на юге США остались без электричества

Миллион человек на юге США остались без электричества Более миллиона человек остались без света на юге США после того, как ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана.
Другие страны
30 августа 2021 г. 07:45
Миллион человек на юге США остались без электричества

Более миллиона человек остались без света на юге США после того, как ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана.

Как передает Report, соответствующие данные опубликованы на портале poweroutage.us.

К 22:00 по местному времени (07:00 по бакинскому, 30 августа) перебои в подаче электроэнергии испытывают более 980 тыс. потребителей в Луизиане, еще более 29 тыс. - в соседнем с ним штате Миссисипи, где была объявлена угроза торнадо. Наиболее тяжелая ситуация складывается в прибрежных районах, в большей степени пострадавших от удара стихии. Ранее сообщалось, что полностью подача электроэнергии прекратилась в крупнейшем городе Луизианы - Новом Орлеане.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ида", которому была присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на Луизиану в воскресенье днем. К вечеру он ослабел до второй категории, однако по-прежнему грозит серьезными разрушениями. Скорость ветра в пределах урагана достигает 46,9 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 14 км/ч. Сообщается как минимум об одном погибшем.

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