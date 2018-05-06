Миллиардер Сулейман Керимов госпитализирован

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Сенатор Сулейман Керимов, приехав в Москву с разрешения французского суда, попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Как передает Report, об этом заявил помощник законодателя Алексей Красовский.

"В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца", — сказал Алексей Красовский.

Как уточнил кардиохирург больницы, профессор Александр Лищук, Керимова привезли около 21:00 по мск (22:00 по бакинскому времени) "с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой". По его словам, в реанимации сенатору восстановили синусовый ритм, сейчас его выписывают под наблюдение врача.

Политика предупредили, что проблемы с сердцем могут опять случиться, в частности, из-за стресса.