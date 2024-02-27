Миллиардер из Австралии выделит Украине $3,3 млн для разминирования территорий

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест решил пожертвовать 3,3 млн доллара на работы по разминированию территории Украины.

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест решил пожертвовать 3,3 млн доллара на работы по разминированию территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал 9News.

Средства будут переданы благотворительным фондом бизнесмена Minderoo Foundation.

Сообщается, что деньги пойдут на "обезвреживание наземных мин в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры".

Ранее миллиардер обещал предоставить около 500 млн долларов в экономику Украины после завершения боевых действий, а также 750 млн долларов на восстановление энергетической и коммуникационной инфраструктуры страны.