Российский миллиардер отказался от гражданства РФ

В профиле миллиардера Игоря Макарова, основателя и главы энергетической компании "Арети", на сайте американского журнала Forbes изменилась информация в графе гражданство. Как говорится в справке, в 2023 году господин Макаров отказался от российского паспо

Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные из профиля бизнесмена на сайте журнала Forbes.

В профиле миллиардера Игоря Макарова, основателя и главы энергетической компании "Арети", на сайте американского журнала Forbes изменилась информация в графе гражданство. Как говорится в справке, в 2023 году И.Макаров отказался от российского паспорта и теперь у него только одно гражданство — Кипра.

Состояние Макарова оценивается в 2,1 миллиарда долларов, он занимает 1 466-е место в рейтинге миллиардеров издания.

Он является обладателем Кипрского "золотого паспорта" с 2020 года.

После того, как Россия начала войну в Украине, Макаров был включен в санкционный список Великобритании и Канады.