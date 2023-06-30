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Российский миллиардер отказался от гражданства РФ

Российский миллиардер отказался от гражданства РФ В профиле миллиардера Игоря Макарова, основателя и главы энергетической компании "Арети", на сайте американского журнала Forbes изменилась информация в графе гражданство. Как говорится в справке, в 2023 году господин Макаров отказался от российского паспо
Другие страны
30 июня 2023 г. 01:03
Российский миллиардер отказался от гражданства РФ

Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные из профиля бизнесмена на сайте журнала Forbes.

В профиле миллиардера Игоря Макарова, основателя и главы энергетической компании "Арети", на сайте американского журнала Forbes изменилась информация в графе гражданство. Как говорится в справке, в 2023 году И.Макаров отказался от российского паспорта и теперь у него только одно гражданство — Кипра.

Состояние Макарова оценивается в 2,1 миллиарда долларов, он занимает 1 466-е место в рейтинге миллиардеров издания.

Он является обладателем Кипрского "золотого паспорта" с 2020 года.

После того, как Россия начала войну в Украине, Макаров был включен в санкционный список Великобритании и Канады.

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