Российский миллиардер отказался от гражданства РФ

Миллиардер Игорь Макаров отказался от российского гражданства.
Как передает
В профиле миллиардера Игоря Макарова, основателя и главы энергетической компании "Арети", на сайте американского журнала Forbes изменилась информация в графе гражданство. Как говорится в справке, в 2023 году И.Макаров отказался от российского паспорта и теперь у него только одно гражданство — Кипра.
Состояние Макарова оценивается в 2,1 миллиарда долларов, он занимает 1 466-е место в рейтинге миллиардеров издания.
Он является обладателем Кипрского "золотого паспорта" с 2020 года.
После того, как Россия начала войну в Украине, Макаров был включен в санкционный список Великобритании и Канады.