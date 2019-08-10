Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил с собой в тюрьме минувшей ночью, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщают местные телеканалы, финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов.

Отметим, что Д.Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Д.Эпштейн не признает.

Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы.

Новые обвинения привели к скандалу и отставке министра труда США Алекса Акосты. В 2008 году Акоста в качестве прокурора занимался рассмотрением дела Эпштейна и позволил ему отделаться минимальным тюремным сроком в 13 месяцев, хотя миллиардеру грозило пожизненное заключение. После первого срока дело в отношении Д.Эпштейна было возбуждено повторно в июле 2019 года.