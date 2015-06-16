​Миллиардер Дональд Трамп заявил об участии в выборах президента США

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах президента США/

Как передает Report со ссылкой на SkyNews, об этом сказал Трамп в ходе своего выступления.

«Нам нужен поистине великий лидер», — сказал Трамп в ходе своего выступления.

О возможном участии бизнесмена в президентской гонке стало известно еще 28 мая.

«Я смотрю на то, что происходит, и думаю: пора нам что-то делать, потому что эта страна катится в ад», — говорил ранее Трамп.