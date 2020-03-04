Миллиардер Блумберг приостановил свое участие в президентской гонке

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг заявил, что принял решение приостановить свое участие в избирательной кампании в США после неудачных для него результатов на праймериз в "супервторник".

Как передает Report, он планирует поддержать на выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена, который вырвался в лидеры предвыборной гонки.

"Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я ухожу по той же причине. Победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшими шансами, чтобы добиться этого. Понятно, что это мой друг и великий американец Джо Байден", - написал М.Блумберг в Twitter.