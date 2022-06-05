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Милли: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ослабит позиции РФ на Балтийском море

Милли: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ослабит позиции РФ на Балтийском море Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное военное положение на Балтийском море. У нее останется доступ лишь к небольшой береговой линии. Позиции РФ ослабнут, а Альянс, наоборот, укрепится в стратегических акваториях.
Другие страны
5 июня 2022 г. 15:39
Милли: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ослабит позиции РФ на Балтийском море

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное военное положение на Балтийском море. У нее останется доступ лишь к небольшой береговой линии. Позиции РФ ослабнут, а Альянс, наоборот, укрепится в стратегических акваториях.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое мнение выразил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли во время совместной пресс-конференции с премьер-министром и министром обороны Швеции.

В случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО у России останется под контролем лишь небольшая часть береговой линии — вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда. Остальное побережье будет оцеплено странами Альянса, что значительно укрепит позиции военно-политического блока.

"Так что с точки зрения России, это будет очень проблематично для них в военном отношении, и это будет очень выгодно для НАТО. Балтийское (море) стратегически очень важно, это один из величайших морских путей в мире", - заявил Милли.

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Версия на азербайджанском языке Milli: "İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü Rusiyanın Baltik dənizindəki mövqeyini zəiflədəcək"

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