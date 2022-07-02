Милли: США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал в сегодняшнем телефонном разговоре с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Залужный сообщил в социальной сети Facebook , что в ходе разговора речь шла о реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главным из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. "Важным условием успеха наших оборонительных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы искренне благодарны за оказанную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный также отметил, что Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что "Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно".