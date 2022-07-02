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Милли: США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Милли: США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Другие страны
2 июля 2022 г. 05:18
Милли: США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сказал в сегодняшнем телефонном разговоре с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Залужный сообщил в социальной сети Facebook, что в ходе разговора речь шла о реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главным из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. "Важным условием успеха наших оборонительных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы искренне благодарны за оказанную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный также отметил, что Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что "Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно".

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