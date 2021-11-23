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Милли и Герасимов обсудили вызывающие беспокойство вопросы безопасности

Милли и Герасимов обсудили вызывающие беспокойство вопросы безопасности Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора обсудили ряд вызывающих обесп
Другие страны
23 ноября 2021 г. 23:19
Милли и Герасимов обсудили вызывающие беспокойство вопросы безопасности

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора обсудили ряд вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой КНШ по итогам беседы.

"Военачальники обсудили несколько связанных с безопасностью вопросов, вызывающих обеспокоенность. Телефонный разговор стал продолжением общения между двумя руководителями для обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов", - говорится в сообщении.

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