Милли и Герасимов обсудили вызывающие беспокойство вопросы безопасности

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора обсудили ряд вызывающих обесп

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора обсудили ряд вызывающих обеспокоенность вопросов, связанных с безопасностью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой КНШ по итогам беседы.

"Военачальники обсудили несколько связанных с безопасностью вопросов, вызывающих обеспокоенность. Телефонный разговор стал продолжением общения между двумя руководителями для обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов", - говорится в сообщении.