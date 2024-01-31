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Миллер: США считают деятельность БАПОР критически важной

Миллер: США считают деятельность БАПОР критически важной Соединенные Штаты поддерживают деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
31 января 2024 г. 00:21
Миллер: США считают деятельность БАПОР критически важной

Соединенные Штаты поддерживают деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы очень поддерживаем работу, которую проводит БАПОР. Мы считаем ее критически важной", - сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты уже перевели БАПОР $121 млн., но заморозили отправку еще $300 млн. до завершения расследования из-за подозрений на то, что эта агентство может быть связано с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Напомним, что несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в причастности некоторых сотрудников этой организации к нападению движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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