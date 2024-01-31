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Миллер: США надеются, что Венесуэла сделает шаги, к которым призывает Вашингтон

Миллер: США надеются, что Венесуэла сделает шаги, к которым призывает Вашингтон США не готовы оставить попытки смягчить напряженность с Венесуэлой, и надеются, что Каракас сделает шаги, к которым призывает Вашингтон.
Другие страны
31 января 2024 г. 01:11
Миллер: США надеются, что Венесуэла сделает шаги, к которым призывает Вашингтон

США не готовы оставить попытки смягчить напряженность с Венесуэлой, и надеются, что Каракас сделает шаги, к которым призывает Вашингтон.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы отмечаем вызывающие беспокойство шаги, и вы видите сегодняшнюю реакцию США", - заявил Миллер, комментируя возобновление санкций США против Венесуэлы.

Ранее Госдеп сообщил, что санкции США в отношении Венесуэлы, направленные против ее нефтяного, газового и золотодобывающего секторов, возобновятся 18 апреля.

"У Венесуэлы еще есть время, чтобы разрешить проведение свободных и честных выборов. Мы надеемся, что так они и поступят, но в противном случае мы готовы применить санкции", - подчеркнул Миллер.

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