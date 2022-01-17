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Миланский мебельный салон перенесен на лето

Миланский мебельный салон перенесен на лето Очередной Миланский мебельный салон, одна из самых популярных выставок интерьерного дизайна, перенесен с апреля на июнь.
Другие страны
17 января 2022 г. 20:34
Миланский мебельный салон перенесен на лето

Очередной Миланский мебельный салон, одна из самых популярных выставок интерьерного дизайна, перенесен с апреля на июнь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на решение организаторов.

Выставка-ярмарка должна была состояться с 5 по 10 апреля, однако из-за пандемии коронавируса, на нее не смогут съехаться международные участники. По этой причине, выставку отложили до 7-12 июня.

В Италии, согласно оценкам специалистов, к пику приближается число суточных заражений коронавирусом.

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