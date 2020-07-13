О нас
Report Georgia

"Милан" и "Наполи" сыграли вничью в матче Серии А

"Милан" и "Наполи" сыграли вничью в матче Серии А Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.
Другие страны
13 июля 2020 г. 03:57
Милан и Наполи сыграли вничью в матче Серии А

Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе "Милана" голы забили Тео Эрнандес (20-я минута) и Франк Кессье (71, с пенальти). У "Наполи" отличились Джованни Ди Лоренцо (34) и Дрис Мертенс (60). На 88-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник "Милана" Алексис Салемакерс, первую он получил тремя минутами ранее.

"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков в 32 матчах. "Наполи" идет шестым, имея в активе 52 очка после 32 матчей. Шестое место по итогам сезона позволит клубу сыграть в квалификации Лиги Европы.

В следующем туре "Милан" на домашнем поле сыграет с "Пармой", а "Наполи" в гостях встретится с "Болоньей". Обе встречи пройдут 15 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Турции выразили поддержку Азербайджану хэштегом
В Турции выразили поддержку Азербайджану хэштегом
13 июля 2020 г. 03:37
В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам
В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам
13 июля 2020 г. 03:05
На корабле ВМС США произошел пожар
На корабле ВМС США произошел пожар
13 июля 2020 г. 02:03
В Китае экономический ущерб от наводнений превысил $11,7 млрд
В Китае экономический ущерб от наводнений превысил $11,7 млрд
13 июля 2020 г. 00:47
Exit poll: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Exit poll: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
13 июля 2020 г. 00:03
Сын Бекхэма женится на дочери миллиардера
Сын Бекхэма женится на дочери миллиардера
12 июля 2020 г. 23:41
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи
12 июля 2020 г. 23:22
В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19
В Греции за сутки выявили 31 случай COVID-19
12 июля 2020 г. 22:24
Тоттенхэм одержал волевую победу над Арсеналом в матче Премьер-Лиги
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом" в матче Премьер-Лиги
12 июля 2020 г. 21:54
В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом
В мире за сутки выявили более 230 тыс. случаев заражения коронавирусом
12 июля 2020 г. 21:30

Последние новости

04:14
Внук Элвиса Пресли покончил с собой Шоу-бизнес
03:57
"Милан" и "Наполи" сыграли вничью в матче Серии А Другие страны
03:37
В Турции выразили поддержку Азербайджану хэштегом Другие страны
03:15
Минобороны: Информация о сбитом БПЛА Азербайджана не соответствует действительности Нагорно-карабахский конфликт
03:05
В Судане разрешат употребление алкоголя не исповедующим ислам Другие страны
02:32
Аппарат омбудсмена распространил заявление о провокации армян на границе Нагорно-карабахский конфликт
02:16
МИД Турции: Мы рядом с Азербайджаном Нагорно-карабахский конфликт
02:03
На корабле ВМС США произошел пожар Другие страны
01:14
Минобороны: Армения подвергла обстрелу из минометов село в Товузском районе Нагорно-карабахский конфликт
00:53
В Баку прибыло 22 российских врача Здравоохранение
00:47
В Китае экономический ущерб от наводнений превысил $11,7 млрд Другие страны
00:19
Минобороны: Ситуация в Товузском направлении вновь обострилась Нагорно-карабахский конфликт
00:14
ВидеоВ Товузе тела шехидов встретили аплодисментами Нагорно-карабахский конфликт
00:03
Exit poll: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок Другие страны
23:41
Сын Бекхэма женится на дочери миллиардера Другие страны