"Милан" и "Наполи" сыграли вничью в матче Серии А

Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.

Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе "Милана" голы забили Тео Эрнандес (20-я минута) и Франк Кессье (71, с пенальти). У "Наполи" отличились Джованни Ди Лоренцо (34) и Дрис Мертенс (60). На 88-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник "Милана" Алексис Салемакерс, первую он получил тремя минутами ранее.

"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 50 очков в 32 матчах. "Наполи" идет шестым, имея в активе 52 очка после 32 матчей. Шестое место по итогам сезона позволит клубу сыграть в квалификации Лиги Европы.

В следующем туре "Милан" на домашнем поле сыграет с "Пармой", а "Наполи" в гостях встретится с "Болоньей". Обе встречи пройдут 15 июля.