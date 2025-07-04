Микаил Джаббаров: Бизнес-форум ОЭС собрал более 200 участников

Прошедший 2 июля в Шуше VI бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС) собрал более 200 участников.

Прошедший 2 июля в Шуше VI бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС) собрал более 200 участников.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 17-м саммите ОЭС.

По его словам, данный форум стал значимой площадкой для укрепления регионального экономического сотрудничества посредством инвестиций, торговли и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества:

"Основное внимание на мероприятии было уделено раскрытию экономического потенциала региона за счет углубления межсекторального взаимодействия, улучшения инфраструктурной связности и продвижения устойчивых, инклюзивных бизнес-моделей. Главы национальных торгово-промышленных палат представили доклады, в которых обозначили перспективы развития торговли, привлечения инвестиций и восстановления экономики в своих странах. Выступающие подчеркнули необходимость усиления диалога между государственным и частным секторами, расширения инфраструктуры трансграничной торговли и повышения прозрачности инвестиционного климата.

Особое внимание было уделено цифровым инструментам, таким как централизованные бизнес-справочники и платформы регулирования, которые, по мнению участников, играют ключевую роль в обеспечении доступа малых и средних предприятий к региональным рынкам".

Министр также подчеркнул, что в рамках форума было проведено 20 специализированных встреч в форматах B2B и B2G, которые способствовали активному взаимодействию между компаниями, государственными структурами и институтами развития.

"Эти встречи позволили нам установить новые деловые связи, обсудить инвестиционные возможности и обменяться мнениями о текущих рыночных тенденциях", - добавил Джаббаров.