Микаил Джаббаров: Бизнес-форум ОЭС собрал более 200 участников

Прошедший 2 июля в Шуше VI бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС) собрал более 200 участников.
Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 17-м саммите ОЭС.
По его словам, данный форум стал значимой площадкой для укрепления регионального экономического сотрудничества посредством инвестиций, торговли и инноваций в рамках Организации экономического сотрудничества:
"Основное внимание на мероприятии было уделено раскрытию экономического потенциала региона за счет углубления межсекторального взаимодействия, улучшения инфраструктурной связности и продвижения устойчивых, инклюзивных бизнес-моделей. Главы национальных торгово-промышленных палат представили доклады, в которых обозначили перспективы развития торговли, привлечения инвестиций и восстановления экономики в своих странах. Выступающие подчеркнули необходимость усиления диалога между государственным и частным секторами, расширения инфраструктуры трансграничной торговли и повышения прозрачности инвестиционного климата.
Особое внимание было уделено цифровым инструментам, таким как централизованные бизнес-справочники и платформы регулирования, которые, по мнению участников, играют ключевую роль в обеспечении доступа малых и средних предприятий к региональным рынкам".
Министр также подчеркнул, что в рамках форума было проведено 20 специализированных встреч в форматах B2B и B2G, которые способствовали активному взаимодействию между компаниями, государственными структурами и институтами развития.
"Эти встречи позволили нам установить новые деловые связи, обсудить инвестиционные возможности и обменяться мнениями о текущих рыночных тенденциях", - добавил Джаббаров.