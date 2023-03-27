О нас

Михайлов: Армения исподтишка нанесла предательский удар по интересам России

Михайлов: Армения исподтишка нанесла предательский удар по интересам России Ереван исподтишка нанес предательский удар по интересам Москвы, в очередной раз продемонстрировав смену геополитической ориентации на тотально прозападную.
Другие страны
27 марта 2023 г. 14:45
Михайлов: Армения исподтишка нанесла предательский удар по интересам России
Евгений Михайлов

Ереван исподтишка нанес предательский удар по интересам Москвы, в очередной раз продемонстрировав смену геополитической ориентации на тотально прозападную.

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов, комментируя решение Конституционного суда Армении о признании соответствующими конституции обязательств, закрепленных Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС).

"Армянские политики, обезумев в своем желании услужить США, нашли очень удобное время и место для предательства интересов своего главного гаранта безопасности - Росcии и признали юрисдикцию Международного уголовного суда. На данный момент практически все самые крупные информационные агентства Запада сообщили о том, что член ОДКБ - Армения теперь теоретически может арестовать Владимира Путина в случае его приезда в эту маленькую южнокавказскую страну",- заявил политолог.

Таким образом, по его словам, исподтишка нанесен предательский удар по интересам Москвы в регионе. При этом Михайлов отметил, что в Армении напрасно думают, что можно вечно "паразитировать на тезисе "русско-армянской вечной дружбы" и при этом бить в спину кинжалом".

"Неприятно, что, когда у Еревана проблемы, то они кричат "Россия, спаси!". И как только мы их спасаем, армянские так называемые "союзники" быстро забывают оказанную помощь",- добавил российский политолог.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mikhailov: Armenia surreptitiously dealt treacherous blow to Russia's interests

Экслюзивные новости

Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi