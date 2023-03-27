Михайлов: Армения исподтишка нанесла предательский удар по интересам России

Ереван исподтишка нанес предательский удар по интересам Москвы, в очередной раз продемонстрировав смену геополитической ориентации на тотально прозападную.

Ереван исподтишка нанес предательский удар по интересам Москвы, в очередной раз продемонстрировав смену геополитической ориентации на тотально прозападную.

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов, комментируя решение Конституционного суда Армении о признании соответствующими конституции обязательств, закрепленных Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС).

"Армянские политики, обезумев в своем желании услужить США, нашли очень удобное время и место для предательства интересов своего главного гаранта безопасности - Росcии и признали юрисдикцию Международного уголовного суда. На данный момент практически все самые крупные информационные агентства Запада сообщили о том, что член ОДКБ - Армения теперь теоретически может арестовать Владимира Путина в случае его приезда в эту маленькую южнокавказскую страну",- заявил политолог.

Таким образом, по его словам, исподтишка нанесен предательский удар по интересам Москвы в регионе. При этом Михайлов отметил, что в Армении напрасно думают, что можно вечно "паразитировать на тезисе "русско-армянской вечной дружбы" и при этом бить в спину кинжалом".

"Неприятно, что, когда у Еревана проблемы, то они кричат "Россия, спаси!". И как только мы их спасаем, армянские так называемые "союзники" быстро забывают оказанную помощь",- добавил российский политолог.