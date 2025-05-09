Михайло Подоляк: Россия должна продемонстрировать готовность к переговорам

С начала года, в период вовлеченности США в переговоры с Москвой и Киевом, количество воздушных атак на Украину, причем непосредственно по гражданскому населению, резко возросло.

С начала года, в период вовлеченности США в переговоры с Москвой и Киевом, количество воздушных атак на Украину, причем непосредственно по гражданскому населению, резко возросло.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил советник офиса президента Украины Михайло Подоляк.

Он сообщил, что только в апреле во время этих атак на украинские города, включая Киев, было убито более 850 гражданских лиц. По информации М. Подоляка, для ударов по центрам крупных городов Украины было использовано около 5 тысяч различных ракет и дронов.

"Без прекращения взаимных ударов, скажем, без 30 дней спокойствия, невозможно говорить о каких-либо политических возможностях. То есть, Россия должна продемонстрировать готовность к переговорному процессу", - считает он.

По его мнению, этого пока нет и, скорее всего, не будет.

М. Подоляк отметил, что Украина была готова согласится на 30-дневное перемирие.

"Мы были готовы не наносить удары по энергетической инфраструктуре на месяц. Россия отказалась. Нет смысла обсуждать, как могут идти политические переговоры с Россией, если она отказывается прекратить огонь", - подчеркнул Подоляк.