Михаил Саакашвили намерен провести "Марш за импичмент"

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили обещал принять участие в "Марше за импичмент" 10 декабря, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Все-таки всем известные события вторника не прошли мимо меня. Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура, но к Маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами!", - написал М. Саакашвили на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что М. Саакашвили был ранее объявлен в розыск, Генпрокуратура призывает его добровольно прийти к следователю. Политик подозревается в преступлениях по трем статьям - покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.