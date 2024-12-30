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Михаил Кавелашвили: Грузия не сворачивала с курса на евроинтеграцию

Михаил Кавелашвили: Грузия не сворачивала с курса на евроинтеграцию Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза, и это исторический выбор грузинского народа.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 15:00
Михаил Кавелашвили: Грузия не сворачивала с курса на евроинтеграцию

Грузия стремится стать полноправным членом Евросоюза, и это исторический выбор грузинского народа.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил новоизбранный президент Грузии Михаил Кавелашвили, отметив, что прозападный курс Тбилиси в последние годы часто используется для разного рода спекуляций как внутри, так и за пределами страны.

"К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию", - заявил он в понедельник на ежегодной конференции грузинских послов.

По его словам, Грузия и сегодня готова начать переговоры о членстве в Евросоюз.

"Нерушим и наш другой приоритет - углублять отношения с США. У нас есть ожидания, что в условиях новой американской администрации стратегические отношения между нашими странами будут полностью восстановлены", - отметил глава государства.

Он заявил о необходимости продолжения Грузией мирной политики в регионе.

"Мы должны сделать все необходимое, чтобы с помощью дипломатии, мирным путем объединить нашу страну", - сказал Кавелашвили.

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Версия на азербайджанском языке Mixail Kavelaşvili: Avrointeqrasiya kursunu spekulyasiyalara qarşı müdafiə etmək borcumuzdur

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