Михаил Горбачев намерен баллотироваться в парламент Индонезии

Индонезийский политик Михаил Горбачев, названный в честь бывшего президента СССР, выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах в Индонезии, которые пройдут в стране 17 апреля, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Молодой политик по имени Михаил Горбачев Дом (Mikhail Gorbachev Dom), занимавшийся в прошлом исследованиями в области окружающей среды, родился в 1986 году. По его словам, его родители были уверены, что у них родится девочка, поэтому имени для мальчика не подготовили. Около недели мать и отец не обращались к новорожденному по имени, но потом заметили в газете имя Горбачева.

"Мой отец посчитал, что это будет классное имя, он (Горбачев - ред.) был влиятельным лидером Советского Союза, поэтому они подумали, что нужно дать сыну это имя", - заявил Горбачев.

Индонезиец считает, что сейчас, когда он занимается политикой, его имя "работает в его пользу".

"Люди никогда не забывают это имя, даже если они не могут вспомнить моего лица", - добавил он.