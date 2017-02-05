Мигранты закидали кирпичами подростка на вечеринке в Мельбурне - ВИДЕО

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Мельбурне во время вечеринки, которую устроили подростки, произошел инцидент, в результате которого пострадал один человек.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

По предварительным данным, инициаторами конфликта выступили молодые люди, являющиеся африканскими беженцами. Как сообщает издание, полицию вызвали соседи, когда увидели потасовку.

Отмечается, что пострадал 13-летний мальчик. Он явился на шумную вечеринку, получив приглашение в Facebook. В момент драки в доме находились более 40 человек.