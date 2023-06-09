Мигранты захватили турецкое судно у берегов Неаполя

Специальное подразделение моряков ВМС Италии привлечено к освобождению турецкого торгового судна у берегов Неаполя, захваченного мигрантами.
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"Специальное итальянское военно-морское подразделение освобождает турецкое судно с 22 членами экипажа, которое было захвачено 15 мигрантами в акватории Неаполя", - сообщил министр.
Как уточняет газета La Stampa, национальность мигрантов и подробности захвата не известны. Хотя есть сведения о том, что захватчики были вооружены. По данным издания, правонарушители могли спрятаться на борту, затем они закрыли экипаж в каюте, откуда те подали сигнал SOS.
Инцидент квалифицируется как пиратство.