Мигранты захватили турецкое судно у берегов Неаполя

Специальное подразделение моряков ВМС Италии привлечено к освобождению турецкого торгового судна у берегов Неаполя.

Специальное подразделение моряков ВМС Италии привлечено к освобождению турецкого торгового судна у берегов Неаполя, захваченного мигрантами.

Как передает Report , об этом сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в ходе интервью телеведущему Бруно Веспе.

"Специальное итальянское военно-морское подразделение освобождает турецкое судно с 22 членами экипажа, которое было захвачено 15 мигрантами в акватории Неаполя", - сообщил министр.

Как уточняет газета La Stampa, национальность мигрантов и подробности захвата не известны. Хотя есть сведения о том, что захватчики были вооружены. По данным издания, правонарушители могли спрятаться на борту, затем они закрыли экипаж в каюте, откуда те подали сигнал SOS.

Инцидент квалифицируется как пиратство.