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Мигранты захватили турецкое судно у берегов Неаполя

Мигранты захватили турецкое судно у берегов Неаполя Специальное подразделение моряков ВМС Италии привлечено к освобождению турецкого торгового судна у берегов Неаполя.
Другие страны
9 июня 2023 г. 23:28
Мигранты захватили турецкое судно у берегов Неаполя

Специальное подразделение моряков ВМС Италии привлечено к освобождению турецкого торгового судна у берегов Неаполя, захваченного мигрантами.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в ходе интервью телеведущему Бруно Веспе.

"Специальное итальянское военно-морское подразделение освобождает турецкое судно с 22 членами экипажа, которое было захвачено 15 мигрантами в акватории Неаполя", - сообщил министр.

Как уточняет газета La Stampa, национальность мигрантов и подробности захвата не известны. Хотя есть сведения о том, что захватчики были вооружены. По данным издания, правонарушители могли спрятаться на борту, затем они закрыли экипаж в каюте, откуда те подали сигнал SOS.

Инцидент квалифицируется как пиратство.

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