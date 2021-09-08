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Мигранты в Дании должны будут работать, чтобы получать пособия

Мигранты в Дании должны будут работать, чтобы получать пособия Некоторые мигранты в Дании теперь должны будут работать 37 часов в неделю, чтобы получать социальные пособия.
Другие страны
8 сентября 2021 г. 15:35
Мигранты в Дании должны будут работать, чтобы получать пособия

Некоторые мигранты в Дании теперь должны будут работать 37 часов в неделю, чтобы получать социальные пособия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC News.

Это будет обязательным требованием для тех, кто получал пособия в течение трех-четырех лет и не достиг определенного уровня владения датским языком. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что правила непосредственно направлены на женщин "незападного происхождения", живущих на пособия.

"Мы хотим внедрить новую логику работы, в которой люди обязаны вносить свой вклад и быть полезными, и если они не могут найти постоянную работу, они должны работать за свое пособие", - сказала Фредериксен журналистам.

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Версия на английском языке Migrants in Denmark will have to work to receive benefits
Версия на азербайджанском языке Danimarkadakı miqrantlar müavinət almaq üçün işləməli olacaqlar

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