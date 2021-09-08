Мигранты в Дании должны будут работать, чтобы получать пособия

Некоторые мигранты в Дании теперь должны будут работать 37 часов в неделю, чтобы получать социальные пособия.

Некоторые мигранты в Дании теперь должны будут работать 37 часов в неделю, чтобы получать социальные пособия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC News.

Это будет обязательным требованием для тех, кто получал пособия в течение трех-четырех лет и не достиг определенного уровня владения датским языком. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что правила непосредственно направлены на женщин "незападного происхождения", живущих на пособия.

"Мы хотим внедрить новую логику работы, в которой люди обязаны вносить свой вклад и быть полезными, и если они не могут найти постоянную работу, они должны работать за свое пособие", - сказала Фредериксен журналистам.