Мигрантов в Великобритании могут начать размещать на круизных судах

Министерство внутренних дел Великобритании может начать размещать мигрантов на круизных судах и в общежитиях университетов в целях экономии.

Министерство внутренних дел Великобритании может начать размещать мигрантов на круизных судах и в общежитиях университетов в целях экономии.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times.

По информации издания, сейчас размещение мигрантов в гостиницах обходится примерно в семь миллионов фунтов стерлингов в день. В год эта сумма превышает 2 млрд фунтов. В связи с этим глава МВД Суэлла Браверман поручила чиновникам найти способы и места для размещения большого количества людей и помимо кораблей и общежитий рассмотреть варианты размещения мигрантов в караванных парках, парках отдыха и заброшенных военных базах.