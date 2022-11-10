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Мигрантов в Великобритании могут начать размещать на круизных судах

Мигрантов в Великобритании могут начать размещать на круизных судах Министерство внутренних дел Великобритании может начать размещать мигрантов на круизных судах и в общежитиях университетов в целях экономии.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 17:27
Мигрантов в Великобритании могут начать размещать на круизных судах

Министерство внутренних дел Великобритании может начать размещать мигрантов на круизных судах и в общежитиях университетов в целях экономии.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times.

По информации издания, сейчас размещение мигрантов в гостиницах обходится примерно в семь миллионов фунтов стерлингов в день. В год эта сумма превышает 2 млрд фунтов. В связи с этим глава МВД Суэлла Браверман поручила чиновникам найти способы и места для размещения большого количества людей и помимо кораблей и общежитий рассмотреть варианты размещения мигрантов в караванных парках, парках отдыха и заброшенных военных базах.

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