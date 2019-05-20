Мигранты провели в парижском аэропорту акцию протеста

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль (Руасси) мигранты провели акцию протеста.
Как сообщает французское бюро Report, около 500 не имеющих документов лиц собрались у терминала 2F в знак протеста сотрудничеству французских авиалиний со структурами, занимающимися депортацией беженцев.
Участники акции прозвали себя "черными жилетами". Они потребовали от французских авиалиний прекратить оказывать помощь в депортации.
Напомним, что в прошлом году количество депортированных из Франции возросло на 20%.
Vüsalə İsmətqızıАвтор новости