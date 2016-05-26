Миграция в Великобританию приближается к рекордному уровню

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Миграция в Великобританию почти достигла максимального уровня в истории.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в последнем отчете властей, выпущенном в преддверии референдума о выходе из ЕС.

Исторический рекорд притока мигрантов в страну - 336 тыс. человек за год - был зафиксирован в июне прошлого года. С тех пор в страну въехали 333 тыс. мигрантов, говорится в новом отчете.

Вопрос о миграции и правах мигрантов - одна из проблем, стоящих в центре дебатов о выходе Британии из Европейского Союза.

Правительство Британии предлагает запретить мигрантам из Евросоюза получать определенные виды пособий в течение первых четырех лет пребывания в стране. Однако Европейская комиссия уже назвала это предложение очень проблематичным.

В настоящее время обсуждается возможность предоставления британскому правительству права применять так называемый "экстренный тормоз" и в особых случаях ограничивать доступ мигрантов к социальным услугам в течение четырех лет.

Общенациональный референдум о членстве Британии в Евросоюзе пройдет 23 июня.