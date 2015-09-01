​Миграционный кризис стал причиной скандала между Венгрией и Австрией

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ МИД Венгрии вызвал австрийского посла из-за критики со стороны канцлера Вернера Файмана в адрес Будапешта по поводу методов урегулирования миграционного кризиса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По итогам заседания правительства Австрии Файман обвинил Венгрию в отказе от выполнения требований европейского регламента о мигрантах "Дублин-3" по защите внешних границ Евросоюза. Так он прокомментировал решение венгерских властей пропустить беженцев в другие страны ЕС после заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель о готовности не применять регламент к сирийским беженцам. Как сказал Файман, Вена проведет серию контактов с премьером Венгрии Виктором Орбаном с целью стабилизации ситуации с беженцами.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, в свою очередь, отверг обвинения в бездействии и нарушении его страной европейских норм. "Венгрию критикуют в ЕС только лишь за то, что она предпринимает реальные меры в решении данного вопроса", - пояснил он.

"Прискорбно слышать подобные ремарки от лидера соседнего государства о Венгрии и крупнейшем вызове, с которым пришлось столкнуться Европе, - приводит агентство MIT слова Сийярто. - Ожидаемо услышать от главы соседнего государства комментарии после оценки всех фактов, а не констатацию ложных выводов". По его выражению, такие заявления канцлера могут повысить напряженность (в отношениях двух стран), что может быть опасно "в свете событий последних дней".

Глава венгерского МИД также отреагировал на обвинения Будапешта в несоответствии европейским нормам методов, которые применяет его страна, защищая свои границы. В частности, речь идет о 175-километровом заградительном сооружении с тремя рядами колючей проволоки на границе с Сербией. В правилах Шенгенского соглашения, напомнил Сийярто, четко прописаны обязанности по защите внешних границ ЕС, и Венгрия будет придерживаться этого принципа, несмотря на критику. Будапешт уже направил запрос в Берлин и Еврокомиссию о разъяснении дальнейших действий в данной ситуации, и в обоих случаях получил ответ о необходимости соблюдения законов ЕС, добавил министр.