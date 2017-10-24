Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Государственная миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской обладминистрации Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием того решения не обратился", - заявил Ю.Луценко журналистам.

По его словам, отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства, которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию М.Саакашвили.

Комментируя протесты у Верховной Рады Украины, Юрий Луценко отметил, что власти страны не позволят сторонникам Саакашвили совершить силовой переворот.