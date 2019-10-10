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Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы

Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы

Парламент Кубы избрал председателя Госсовета Кубы Мигеля Диаса-Канеля президентом страны. 

Как передает Report, об этом сообщает Еl Nuevo Herald со ссылкой на результаты голосования в Национальной ассамблее.

В голосовании участвовали 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи народной власти, помимо Диаса-Канеля на пост президента Кубы претендовали 17 человек, однако наблюдатели предсказывали его победу накануне голосования.

Пост руководителя Национальной ассамблеи и госсовета Кубы вместо ушедшего Диаса-Канеля занял Эстебан Ласо Эрнандес, в прошлом спикер парламента страны.

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