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МиГ-29 выведут в конце августа из состава ВВС Словакии

МиГ-29 выведут в конце августа из состава ВВС Словакии Сверхзвуковые российские истребители МиГ-29 будут выведены из состава ВВС Словакии в конце августа текущего года.
Другие страны
18 августа 2022 г. 15:33
МиГ-29 выведут в конце августа из состава ВВС Словакии

Сверхзвуковые российские истребители МиГ-29 будут выведены из состава ВВС Словакии в конце августа текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое радио со слов министра обороны республики Ярослава Надя.

МиГ-29, охранявшие словацкое воздушное пространство в течение последних 30 лет, будут представлены общественности республики в последний раз на международном авиашоу SIAF 2022. Оно пройдет 27-28 августа на летном поле авиабазы Кухиня (Западная Словакия). С 1 сентября, как минимум до конца 2023 года, обязанности по защите словацкого неба примут на себя ВВС Чехии и Польши. Соответствующая договоренность была ранее достигнута между Братиславой, Прагой и Варшавой.

Между тем, чешские и польские истребители, как ожидается, будут патрулировать словацкое воздушное пространство до реализации Братиславой планов покупки сверхзвуковых истребителей в США. Предполагается получение эскадрильи из 14 самолетов F-16 или F-35. Первые из них могли бы поступить к концу 2023 года.

Отслужившие в ВВС Словакии одиннадцать МиГ-29 глава Минобороны предлагает передать Украине. При этом Надь особо подчеркивает, что решение по этому вопросу не принято.

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Версия на английском языке MiG-29 to be withdrawn from Slovak Air Force

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