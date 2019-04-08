Глава МИД Венесуэлы заявил о готовности Мадуро начать переговоры с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтверждает готовность сесть за стол переговоров со своими политическими противниками.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Диалог по политическим, социальным, экономическим вопросам - это единственный путь [выхода из кризиса], президент Мадуро и его правительство ждут, что оппозиция соизволит уважать свой народ и начнет переговоры, не заставляя нас терять время, как в Санто-Доминго [столице Доминиканской Республики]", - приводит слова Арреасы радиостанция Union Radio. Глава МИД также выразил надежду на то, что венесуэльская оппозиция "освободится от зависимости от США".

Депутат парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, лидер лагеря политических противников Мадуро, ранее заявлял, что не пойдет на "фальшивый диалог" с исполнительной властью. Предыдущие переговоры между правительством республики и оппозицией проходили в Доминиканской Республике при участии международных посредников. Без какого-либо результата они завершились в начале 2018 года.